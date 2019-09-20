  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 20 Eylül 2019 19:51

Jennifer Lopez'in direk dansçısını canlandırdığı film yasaklandı

Jennifer Lopez'in başrolünde bir direk dansçısını canlandırdığı Hustlers filmi, aşırı müstehcen sahneler barındırdığı gerekçesiyle Malezya'da yasaklandı.

Jennifer Lopez'in direk dansçısını canlandırdığı film yasaklandı

1/ 8
Jennifer Lopez'in direk dansçısını canlandırdığı film yasaklandı

Ünlü ABD'li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez'in başrolünde oynadığı Hustlers filminin gösterimi 'içerdiği müstehcen sahneler' nedeniyle Malezya'da yasaklandı.

2/ 8
Jennifer Lopez'in direk dansçısını canlandırdığı film yasaklandı

Filme sansür uygulayan yetkililer, özellikle striptiz sahnesinin aşırı derecede müstehcen olduğunu söyleyerek, filmin Malezya'da gösterime girmeyeceğini duyurdular.

3/ 8
Jennifer Lopez'in direk dansçısını canlandırdığı film yasaklandı

Malezya'da radyo, televizyon ve sinema yayınlarını denetleyen kamu kuruluşu, filmde yer alan dansların çıplaklık içerdiğini ve filmin birçok sahnesinde uyuşturucu kullanımının görüldüğünü ifade ederek 'kamuya açık alanlarda yayınlanması sakıncalıdır' dedi.

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM