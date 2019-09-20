Jennifer Lopez'in direk dansçısını canlandırdığı film yasaklandı
Jennifer Lopez'in başrolünde bir direk dansçısını canlandırdığı Hustlers filmi, aşırı müstehcen sahneler barındırdığı gerekçesiyle Malezya'da yasaklandı.
Ünlü ABD'li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez'in başrolünde oynadığı Hustlers filminin gösterimi 'içerdiği müstehcen sahneler' nedeniyle Malezya'da yasaklandı.
Filme sansür uygulayan yetkililer, özellikle striptiz sahnesinin aşırı derecede müstehcen olduğunu söyleyerek, filmin Malezya'da gösterime girmeyeceğini duyurdular.