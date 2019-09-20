Jennifer Lopez'in direk dansçısını canlandırdığı film yasaklandı

Malezya'da radyo, televizyon ve sinema yayınlarını denetleyen kamu kuruluşu, filmde yer alan dansların çıplaklık içerdiğini ve filmin birçok sahnesinde uyuşturucu kullanımının görüldüğünü ifade ederek 'kamuya açık alanlarda yayınlanması sakıncalıdır' dedi.

