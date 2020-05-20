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  3. 20 Mayıs 2020 15:10

Jennifer Lopez'in fotoğrafındaki detay sosyal medyayı karıştırdı

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, geçtiğimiz gün spor salonunda çektiği fotoğrafı paylaştı. Lopez'in arkasında görünen kel ve maskeli silüet sosyal medyada olay oldu.

Jennifer Lopez'in fotoğrafındaki detay sosyal medyayı karıştırdı

Jennifer Lopez, corona virüs tedbirleri kapsamında devam eden karantina günlerinde de düzenli olarak spor yapmaya devam ediyor.

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Jennifer Lopez'in fotoğrafındaki detay sosyal medyayı karıştırdı

Geçtiğimiz gün spor yaptıktan sonra çektiği selfie’yi takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcının arka planındaki bir detay, hayranlarını korkuttu.

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Jennifer Lopez'in fotoğrafındaki detay sosyal medyayı karıştırdı

Lopez'in arkasında kel ve maskeli bir adam olduğunu iddia eden takipçileri, ‘Arkanda kim var?’, ‘Arkanda maskeli bir adam var, bir tek ben mi görüyorum?’, ‘Neden arkanda maskeli bir adam var?’ ‘Arkandaki adam korkutucu ve ürkütücü’ şeklinde yorumlar yaptı.

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Jennifer Lopez'in fotoğrafındaki detay sosyal medyayı karıştırdı

Lopez, henüz konuyla ilgili bir yorum yapmasa da, hayranları durumu açıklaması için ısrar ediyor.

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