Jennifer Lopez'in fotoğrafındaki detay sosyal medyayı karıştırdı
Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, geçtiğimiz gün spor salonunda çektiği fotoğrafı paylaştı. Lopez'in arkasında görünen kel ve maskeli silüet sosyal medyada olay oldu.
Jennifer Lopez, corona virüs tedbirleri kapsamında devam eden karantina günlerinde de düzenli olarak spor yapmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz gün spor yaptıktan sonra çektiği selfie’yi takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcının arka planındaki bir detay, hayranlarını korkuttu.
Lopez'in arkasında kel ve maskeli bir adam olduğunu iddia eden takipçileri, ‘Arkanda kim var?’, ‘Arkanda maskeli bir adam var, bir tek ben mi görüyorum?’, ‘Neden arkanda maskeli bir adam var?’ ‘Arkandaki adam korkutucu ve ürkütücü’ şeklinde yorumlar yaptı.