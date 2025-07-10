Jennifer Lopez'in Türkiye'de kalacağı mağara oda olay oldu
Amerikalı ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 6 yıl aradan sonra 23 Temmuz'da Antalya konseriyle Türkiye'deki hayranlarıyla buluşacak. Doğum gününü Antalya'da kutlamaya hazırlanan şarkıcı, Regnum Carya Otel'de 3 bin 500 metrekare ve 14 kişinin kalabildiği ''Cave'' adlı mağara odada konaklayacak.
Kaynak: DHA
Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, 'Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında 6 yıl aranın ardından Türkiye'deki hayranlarıyla Antalya'da buluşacak.
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Doğum gününden bir gün önce 23 Temmuz'da Türkiye konserini gerçekleştirecek olan ünlü pop yıldızı, Regnum Carya Otel'deki sahnesinde yeni yaşını da kutlamaya hazırlanıyor.
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Antalya konserinin kareografisi için 42 kişiyle çalışan Jenifer Lopez, sahnede 50 dansçıyla şovunu yapacak.
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Konser için Antalya'ya 85 kişilik ekiple gelecek olan pop yıldızı, sahnede 35 şarkı seslendirecek.
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