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Jennifer Lopez'in Türkiye'de kalacağı mağara oda olay oldu

Amerikalı ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 6 yıl aradan sonra 23 Temmuz'da Antalya konseriyle Türkiye'deki hayranlarıyla buluşacak. Doğum gününü Antalya'da kutlamaya hazırlanan şarkıcı, Regnum Carya Otel'de 3 bin 500 metrekare ve 14 kişinin kalabildiği ''Cave'' adlı mağara odada konaklayacak.

Kaynak: DHA
Jennifer Lopez'in Türkiye'de kalacağı mağara oda olay oldu - Resim: 1

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, 'Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında 6 yıl aranın ardından Türkiye'deki hayranlarıyla Antalya'da buluşacak. 

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Jennifer Lopez'in Türkiye'de kalacağı mağara oda olay oldu - Resim: 2

Doğum gününden bir gün önce 23 Temmuz'da Türkiye konserini gerçekleştirecek olan ünlü pop yıldızı, Regnum Carya Otel'deki sahnesinde yeni yaşını da kutlamaya hazırlanıyor. 

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Jennifer Lopez'in Türkiye'de kalacağı mağara oda olay oldu - Resim: 3

Antalya konserinin kareografisi için 42 kişiyle çalışan Jenifer Lopez, sahnede 50 dansçıyla şovunu yapacak. 

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Jennifer Lopez'in Türkiye'de kalacağı mağara oda olay oldu - Resim: 4

Konser için Antalya'ya 85 kişilik ekiple gelecek olan pop yıldızı, sahnede 35 şarkı seslendirecek.

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