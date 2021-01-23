Jessica May'den ''psikolojik tedavi gördüm'' itirafı

Güzel oyuncu, yine çok yağış olduğu bir günde başından geçen olayı şöyle anlattı: "İlkokula giderken okul servisi beni sabah alıp akşam eve bırakıyordu. Çiftlikte oturduğumuz için bizim yollarımız toprak yoldu. Bu, Türkiye'dekinden farklı bir toprak. Kızıl ve kum gibi. Böyle olunca çok yağmur yağdığı zaman çamurdan dolayı eve gitmek bazen zor olabiliyor. Çok yağmurlu bir günde okul servisi yolumuza girmek istemeyip beni toprak yolun başladığı yerde tek başıma indirmişti."