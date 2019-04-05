Jet Sosyete'nin ipi çekildi; dizi erken final yapıyor
TV8'de yayınlanan Jet Sosyete dizisinin final yapacağı iddia edilmişti. Son karar verildi.
Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, başrollerini Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Hasibe Eren ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun paylaştığı "Jet Sosyete" dizisi için final kararı alındı.
Medyatava'nın edindiği bilgiye göre; senaristliğini Gülse Birsel'in yaptığı dizi, 3 Mayıs Cuma akşamı son kez ekranda olacak.