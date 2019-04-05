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  3. 05 Nisan 2019 13:38

Jet Sosyete'nin ipi çekildi; dizi erken final yapıyor

TV8'de yayınlanan Jet Sosyete dizisinin final yapacağı iddia edilmişti. Son karar verildi.

Jet Sosyete'nin ipi çekildi; dizi erken final yapıyor

Jet Sosyete dizisiyle ilgili karar verildi.

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Jet Sosyete'nin ipi çekildi; dizi erken final yapıyor

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, başrollerini Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Hasibe Eren ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun paylaştığı "Jet Sosyete" dizisi için final kararı alındı.

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Jet Sosyete'nin ipi çekildi; dizi erken final yapıyor

Medyatava'nın edindiği bilgiye göre; senaristliğini Gülse Birsel'in yaptığı dizi, 3 Mayıs Cuma akşamı son kez ekranda olacak.

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Jet Sosyete'nin ipi çekildi; dizi erken final yapıyor

Birsel, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımla bu hafta neden ekranlarda olmayacağını şu sözlerle açıklamıştı:

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