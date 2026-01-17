Jet sosyetenin ''jet çapkını'' Hakan Sabancı'nın Boğaz'daki yalısından herkesi şaşırtan görüntü
Yaşadığı aşklar ve lüks yaşamı ile magazin gündeminden düşmeyen sosyetenin hızlı çapkını Hakan Sabancı'nın İstanbul Boğazı'ndaki evinden yayınladığı görüntüler olay oldu.
Güzel oyuncu Hande Erçel ile yaşadığı ilişkiye geçtiğimiz yıl noktayı koyan Hakan Sabancı bir süre önce gönlünü bir başka güzele kaptırmıştı.
Sosyal medya hesabında Hande Erçel ile çıktığı dünya turu tatilinden Hande Erçel'in yer aldığı fotoğrafları çıkarsa da Hande Erçel'in çektiği kendine ait fotoğrafları hala tutmaya devam eden Hakan Sabancı'nın adı Erçel ile biten ilişkisinin ardından pek çok ünlü isimle anılmıştı.
O isimlerden biri de güzel oyuncu Rabia Soytürk'tü... Rabia Soytürk, kısa süre önce katıldığı bir davette Hakan Sabancı hakkında yöneltilen sorulara; "Bazı şeylerin şu an konuşulması gerekmiyor. Zamanı gelince konuşulur. Güzel şeyler vardır, çok tadı da kaçmasın" sözleriyle yanıt vermiş, böylece aşk söylentilerini dolaylı olarak doğrulamıştı.
Ancak Hakan Sabancı - Rabia Öztürk çiftinin hızlı başlayan ilişkilerinin aynı hızla bittiği ortaya çıktı...