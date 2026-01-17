Jet sosyetenin ''jet çapkını'' Hakan Sabancı'nın Boğaz'daki yalısından herkesi şaşırtan görüntü

O isimlerden biri de güzel oyuncu Rabia Soytürk'tü... Rabia Soytürk, kısa süre önce katıldığı bir davette Hakan Sabancı hakkında yöneltilen sorulara; "Bazı şeylerin şu an konuşulması gerekmiyor. Zamanı gelince konuşulur. Güzel şeyler vardır, çok tadı da kaçmasın" sözleriyle yanıt vermiş, böylece aşk söylentilerini dolaylı olarak doğrulamıştı.