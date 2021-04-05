Joe Biden’ın oğlu eşini yengesiyle aldattığını itiraf etti!
ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın başı, adının karıştığı skandallarla dertte. ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden, ölen ağabeyinin eşiyle ilişkisini ilk kez doğruladı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın başı, adının karıştığı skandallarla dertte. Oğul Biden'ın adı, daha önce uyuşturucu bağımlılığı ve bir striptizciden olan gayrımeşru çocuğuyla manşetlere taşınmıştı.
Hunter'ın adı şimdiyse yeni bir skandala karıştı. Eski karısı, Biden'ı 'kendisini duygusal olarak taciz etmekle' ve erkek kardeşinin dul eşiyle gizli ilişkisi keşfettikten sonra cinsel gücü artırıcı hap kullanmakla itham etti.
ABD kanalı CBS’in Sunday Morning programına katılan Hunter Biden, yeni çıkacak kitabı “Beautiful Things” ile ilgili yaptığı röportajda ölen kardeşinin dul eşiyle neden beraber olduğunu açıklamaya çalıştı ancak “insanların kafasının neden karıştığını” anlayabildiğini söyledi.
Erkek kardeşi Beau Biden’ın beyin tümöründen ölümü sonrası karısı ile ayrıldığını ve daha sonra yengesi Hallie ile beraber olduğunu söyleyen Hunter Biden, “Bana göre, açıklaması zor olan bir şey değil çünkü ikimizin de paylaştığı ve birlikte olduğumuz ve doğru şeyi yapmaya çalıştığımız çok büyük bir kederden kaynaklanıyordu. Bu keder, kaybettiklerimizin yerini alabilecek bir aşk ümidine dönüştü ve işe yaramadı “ dedi.