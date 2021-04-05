Joe Biden’ın oğlu eşini yengesiyle aldattığını itiraf etti!

Erkek kardeşi Beau Biden’ın beyin tümöründen ölümü sonrası karısı ile ayrıldığını ve daha sonra yengesi Hallie ile beraber olduğunu söyleyen Hunter Biden, “Bana göre, açıklaması zor olan bir şey değil çünkü ikimizin de paylaştığı ve birlikte olduğumuz ve doğru şeyi yapmaya çalıştığımız çok büyük bir kederden kaynaklanıyordu. Bu keder, kaybettiklerimizin yerini alabilecek bir aşk ümidine dönüştü ve işe yaramadı “ dedi.