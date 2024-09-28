Jose Mourinho'nun aklı kızında: Kızı dünyaevine giriyor
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun kızı Matilde Mourinho, sevgilisi eski futbolcu Danny Graham ile dünyaevine girmeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun kızı Matilde Mourinho evleniyor.
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28 yaşındaki Matilde Mourinho, 2015 yılından beri sevgili olduğu İngiliz eski futbolcu Danny Graham ile geçtiğimiz yıl nişanlanmıştı.
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Matilde Mourinho ile Danny Graham'ın düğün tarihi de belli oldu. Ünlü çiftin 12 Ekim'de evlenmesi planlanıyor.
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Teknik direktör Jose Mourinho'nun eşi Matilde Faria'dan iki çocuğu var. Kızı Matilde moda dünyasının içindeyken, oğlu Jose Mario Mourinho Jr. (24) babasının izinden gidiyor ve futbol antrenörlüğü yapmayı hedefliyor.
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