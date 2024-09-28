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Jose Mourinho'nun aklı kızında: Kızı dünyaevine giriyor

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun kızı Matilde Mourinho, sevgilisi eski futbolcu Danny Graham ile dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

Jose Mourinho'nun aklı kızında: Kızı dünyaevine giriyor - Resim: 1

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun kızı Matilde Mourinho evleniyor.

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Jose Mourinho'nun aklı kızında: Kızı dünyaevine giriyor - Resim: 2

28 yaşındaki Matilde Mourinho, 2015 yılından beri sevgili olduğu İngiliz eski futbolcu Danny Graham ile geçtiğimiz yıl nişanlanmıştı. 

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Jose Mourinho'nun aklı kızında: Kızı dünyaevine giriyor - Resim: 3

Matilde Mourinho ile Danny Graham'ın düğün tarihi de belli oldu. Ünlü çiftin 12 Ekim'de evlenmesi planlanıyor.

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Jose Mourinho'nun aklı kızında: Kızı dünyaevine giriyor - Resim: 4

Teknik direktör Jose Mourinho'nun  eşi Matilde Faria'dan iki çocuğu var. Kızı Matilde moda dünyasının içindeyken, oğlu Jose Mario Mourinho Jr. (24) babasının izinden gidiyor ve futbol antrenörlüğü yapmayı hedefliyor.

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