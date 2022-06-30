Jüri de ağzı açık izledi! Sosyal medyayı sallayan dans şov
Amerika’nın ünlü yetenek programı America’s Got Talent yarışmasına katılan Lübnanlı dansçılar sergiledikleri şovla jürinin de izleyicinin de ağzını açık bıraktı.
Amerika’nın ünlü yetenek programı America’s Got Talent yarışmasına katılan Lübnanlı dansçılar kendilerine hayran bıraktı. Yaptıkları şovlarla jürinin beğenisini kazanan dansçılar izleyiciyi de ayağa kaldırmayı başardı.
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Jüri koltuğunda Simon Cowell, Gabrielle Union,Julianne Hough ve Howie Mandel’in oturduğu programda Lübnanlı dansçıların performansı izleyenleri adeta büyüledi. Dans performansı sosyal medyada kısa sürede popüler oldu.
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