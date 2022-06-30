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  4. Jüri de ağzı açık izledi! Sosyal medyayı sallayan dans şov

Jüri de ağzı açık izledi! Sosyal medyayı sallayan dans şov

Amerika’nın ünlü yetenek programı America’s Got Talent yarışmasına katılan Lübnanlı dansçılar sergiledikleri şovla jürinin de izleyicinin de ağzını açık bıraktı.

Jüri de ağzı açık izledi! Sosyal medyayı sallayan dans şov - Resim: 1

Amerika’nın ünlü yetenek programı America’s Got Talent yarışmasına katılan Lübnanlı dansçılar kendilerine hayran bıraktı. Yaptıkları şovlarla jürinin beğenisini kazanan dansçılar izleyiciyi de ayağa kaldırmayı başardı.

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Jüri de ağzı açık izledi! Sosyal medyayı sallayan dans şov - Resim: 2

Jüri koltuğunda Simon Cowell, Gabrielle Union,Julianne Hough ve Howie Mandel’in oturduğu programda Lübnanlı dansçıların performansı izleyenleri adeta büyüledi. Dans performansı sosyal medyada kısa sürede popüler oldu.

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Jüri de ağzı açık izledi! Sosyal medyayı sallayan dans şov - Resim: 3
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Jüri de ağzı açık izledi! Sosyal medyayı sallayan dans şov - Resim: 4
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