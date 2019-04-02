Justin Bieber ultrason görüntüsünü paylaştı
Yeni albüm bekleyen hayranlarına depresyonla başa çıkmak için mücadele ettiğini bu sayede daha iyi bir eş ve baba olabileceğini açıklayan Justin Bieber, dün eşi Hailey Baldwin'in doktor kontrolündeki fotoğraflarını ve bebeklerinin ultras
Justin Bieber'ın geçen hafta depresyonla mücadelesini anlatırken "Böylece daha iyi bir eş ve baba olabilirim" sözlerini destekleyen bir paylaşımda bulundu.
Bununla da yetinmeyen Kanadalı şarkıcı Hailey Baldwin'in doktor kontrolünde çekilmiş fotoğraflarına yer verdi.