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  3. 02 Nisan 2019 12:11

Justin Bieber ultrason görüntüsünü paylaştı

Yeni albüm bekleyen hayranlarına depresyonla başa çıkmak için mücadele ettiğini bu sayede daha iyi bir eş ve baba olabileceğini açıklayan Justin Bieber, dün eşi Hailey Baldwin'in doktor kontrolündeki fotoğraflarını ve bebeklerinin ultras

Justin Bieber ultrason görüntüsünü paylaştı

Justin Bieber'ın geçen hafta depresyonla mücadelesini anlatırken "Böylece daha iyi bir eş ve baba olabilirim" sözlerini destekleyen bir paylaşımda bulundu.

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Justin Bieber ultrason görüntüsünü paylaştı

Bieber Instagram hesabından bebeklerinin ultrason görüntüsünü paylaştı.

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Justin Bieber ultrason görüntüsünü paylaştı

Bununla da yetinmeyen Kanadalı şarkıcı Hailey Baldwin'in doktor kontrolünde çekilmiş fotoğraflarına yer verdi.

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Justin Bieber ultrason görüntüsünü paylaştı

Ancak bütün bu Instagram paylaşımlarının ardından gelen fotoğraf Justin Bieber'ın 1 Nisan şakası yaptığını gösterdi.

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