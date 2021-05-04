Justin Bieber'ın eşini paparazzilerden böyle korudu!
Geçtiğimiz günlerde paparazzileri eşinin etek altı fotoğraflarını çekmekle suçlayan şarkıcı Justin Bieber, bu sefer ilginç bir önlem aldı.
Yeni saç modeliyle dikkat çeken 27 yaşındaki Bieber ile eşi Hailey Baldwin Bieber, yürüyüş sırasında bir dakika bile birbirlerinden ayrılmadılar.
Geçen ay paparazzileri eşinin etek altı fotoğraflarını çekmekle suçlayan, bir keresinde de onlarla tartışmaya giren Bieber, Baldwin'i korumak için yine alışkanlıklar kazandı.
Genç yıldızı bu halde görenler her ne kadar şaşırsa da paparazziler konusunda oldukça katı.
Her ne kadar sık sık paparaziler tarafından görüntülense de Justin Bieber'ın bu meslek grubuyla arası hep kötüydü. Bieber, daha önce de paparazziler yüzünden kendisini baskı altında hissettiğini belirtmişti. Bieber; 'Paparazzilerden nefret ediyorum. Onlar ellerinde kameraları olan avcılara benziyor.' demişti. Bieber, 2011 yılında verdiği bir diğer röportajda ise "Eğer biri sizi takip ediyorsa bu suçtur. Ama bu kişinin elinde kamera varsa sorun değilmiş gibi düşünülüyor. Ama bu konuda ben böyle düşünmüyorum." demişti.