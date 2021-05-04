Justin Bieber'ın eşini paparazzilerden böyle korudu!

Her ne kadar sık sık paparaziler tarafından görüntülense de Justin Bieber'ın bu meslek grubuyla arası hep kötüydü. Bieber, daha önce de paparazziler yüzünden kendisini baskı altında hissettiğini belirtmişti. Bieber; 'Paparazzilerden nefret ediyorum. Onlar ellerinde kameraları olan avcılara benziyor.' demişti. Bieber, 2011 yılında verdiği bir diğer röportajda ise "Eğer biri sizi takip ediyorsa bu suçtur. Ama bu kişinin elinde kamera varsa sorun değilmiş gibi düşünülüyor. Ama bu konuda ben böyle düşünmüyorum." demişti.