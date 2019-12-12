Justin Timberlake hakkında bir iddia daha! Karısı Jessica Biel'in zoruyl
Bir süre önce karısı Jessiva Biel'i aldattığı iddialarıyla gündeme gelen Justin Timberlake hakkında bir iddia daha ortaya atıldı. Palmer adlı filmdeki rol arkadaşı Alisha Wainwright ile samimi şekilde görüntülenen Justin Timberlake kar
Hollywood'un ünlü çifti Justin Timberlake ile Jessica Biel'ın yuvasının üzerindeki kara bulutlar dağılmak bilmiyor.
Bir süre önce rol arkadaşı Alisha Wainwright ile New Orleans'ta bir barda el ele görüntülenen Timberlake, geçen hafta da sosyal medya üzerinden karısına seslenerek özür dilemişti.
Bu özür ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Timberlake, bu özür metnini karısı Jessica Biel'ın ısrarı üzerine kaleme alıp sosyal medya hesabından paylaştı.