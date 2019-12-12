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  3. 12 Aralık 2019 11:55

Justin Timberlake hakkında bir iddia daha! Karısı Jessica Biel'in zoruyl

Bir süre önce karısı Jessiva Biel'i aldattığı iddialarıyla gündeme gelen Justin Timberlake hakkında bir iddia daha ortaya atıldı. Palmer adlı filmdeki rol arkadaşı Alisha Wainwright ile samimi şekilde görüntülenen Justin Timberlake kar

Justin Timberlake hakkında bir iddia daha! Karısı Jessica Biel'in zoruyl

Hollywood'un ünlü çifti Justin Timberlake ile Jessica Biel'ın yuvasının üzerindeki kara bulutlar dağılmak bilmiyor.

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Justin Timberlake hakkında bir iddia daha! Karısı Jessica Biel'in zoruyl

Bir süre önce rol arkadaşı Alisha Wainwright ile New Orleans'ta bir barda el ele görüntülenen Timberlake, geçen hafta da sosyal medya üzerinden karısına seslenerek özür dilemişti.

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Justin Timberlake hakkında bir iddia daha! Karısı Jessica Biel'in zoruyl

Bu özür ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Timberlake, bu özür metnini karısı Jessica Biel'ın ısrarı üzerine kaleme alıp sosyal medya hesabından paylaştı.

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Justin Timberlake hakkında bir iddia daha! Karısı Jessica Biel'in zoruyl

US Weekly dergisine konuşan bir kaynak, Jessica Biel'in kocasının davranışı nedeniyle utanç içinde olduğunu ve Timberlake'in kendisine hesap vermesini istediğini ileri sürdü.

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