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  4. Kaan Urgancıoğlu tarzı ile şaşırttı: Bunu kendine neden yaptın?

Kaan Urgancıoğlu tarzı ile şaşırttı: Bunu kendine neden yaptın?

Yargı dizisinde Pınar Deniz'le başrolü paylaşan Kaan Urgancıoğlu'nun son hali görenleri şaşırttı.

Kaan Urgancıoğlu tarzı ile şaşırttı: Bunu kendine neden yaptın? - Resim: 1

Yargı, Aşk 101 dizileriyle son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Kaan Urgancıoğlu'nun çok sayıda fanı bulunuyor. 

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Kaan Urgancıoğlu tarzı ile şaşırttı: Bunu kendine neden yaptın? - Resim: 2

Pınar Deniz'le rol aldığı Yargı dizisiyle kariyerinin zirvesini yaşayan ünlü oyuncu Instagram'da yaklaşık 2,5 milyon takipçisi bulunuyor. 

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Kaan Urgancıoğlu tarzı ile şaşırttı: Bunu kendine neden yaptın? - Resim: 3

Savcı Ilgaz rolü ile beğeni kazanan ünlü oyuncunun adı sık sık rol arkadaşı Pınar Deniz ile anıluyordu. 

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Kaan Urgancıoğlu tarzı ile şaşırttı: Bunu kendine neden yaptın? - Resim: 4

İkili ise her fırsatta sadece arkadaş olduklarını dile getiriyor.

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