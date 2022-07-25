Kaan Urgancıoğlu tarzı ile şaşırttı: Bunu kendine neden yaptın?
Yargı dizisinde Pınar Deniz'le başrolü paylaşan Kaan Urgancıoğlu'nun son hali görenleri şaşırttı.
Yargı, Aşk 101 dizileriyle son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Kaan Urgancıoğlu'nun çok sayıda fanı bulunuyor.
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Pınar Deniz'le rol aldığı Yargı dizisiyle kariyerinin zirvesini yaşayan ünlü oyuncu Instagram'da yaklaşık 2,5 milyon takipçisi bulunuyor.
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Savcı Ilgaz rolü ile beğeni kazanan ünlü oyuncunun adı sık sık rol arkadaşı Pınar Deniz ile anıluyordu.
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İkili ise her fırsatta sadece arkadaş olduklarını dile getiriyor.
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