Kaan Yıldırım'ı çabuk unuttu... Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi
Ünlü şarkıcı Hadise ile olan birlikteliğini noktalayan Kaan Yıldırım'ın gönlünü model, sunucu Çağla Şıkel'e kaptırdığı iddia edildi. Bu haberin ardından bir bomba daha patladı. Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler'le görüntülendi.
Bir dargın bir barışık aşklarıyla magazin gündemine damga vuran Hadise ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda ani bir kararla yollarını ayırdı.
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Ayrılığın ardından Çeşme'de tatil yapan Kaan Yıldırım'ın Çağla Şıkel ile yakınlaştığı ileri sürüldü.
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İkilinin bir mekanda samimi şekilde eğlendiği de gelen iddialar arasında yer aldı.
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Bu haberin ardından bir bomba daha patladı. Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler'le görüntülendi.
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