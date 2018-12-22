Kadın dizisine veda etti
FOX TV'nin 2 sezondur devam eden ve reyting listelerinde yüz güldüren dizisi Kadın özellikle son bölümleri ile seyircinin ekran başında nefesini kesiyor.
Salı akşamları Fox TV ekranlarında yayınlanan dizi Kadın sıkı rakiplerine rağmen zirvedeki yerini kimseye bırakmıyor. Reyting listelerinde başarısını taçlandıran Kadın dizisinin son bölümü 25 Aralık salı akşamı ekrana gelecek.
Kadın dizisinin ikinci sezonunda ortaya çıkan ve izleyiciyide büyük meray uyandıran bir karakterin nerede olduğu merak edilirken, başka bir dizide ortaya çıktı!
Bir çoğumuzun geçen sezon Bizim Hikaye’den tanıdğı Evrim Doğan, geçtiğimiz sezonda Bizim Hikaye dizisindeki Şeyma karakteri ile büyük dikkat çekmişti. Rahmet’in okul arkadaşı ve sevgilisi Müjde’nin titiz annesi Şeyma olarak ekrana gelmişti Bizim Hikaye'de.