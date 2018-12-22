Kadın dizisine veda etti

Bir çoğumuzun geçen sezon Bizim Hikaye’den tanıdğı Evrim Doğan, geçtiğimiz sezonda Bizim Hikaye dizisindeki Şeyma karakteri ile büyük dikkat çekmişti. Rahmet’in okul arkadaşı ve sevgilisi Müjde’nin titiz annesi Şeyma olarak ekrana gelmişti Bizim Hikaye'de.