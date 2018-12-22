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  3. 22 Aralık 2018 12:50

Kadın dizisine veda etti

FOX TV'nin 2 sezondur devam eden ve reyting listelerinde yüz güldüren dizisi Kadın özellikle son bölümleri ile seyircinin ekran başında nefesini kesiyor.

Kadın dizisine veda etti

Salı akşamları Fox TV ekranlarında yayınlanan dizi Kadın sıkı rakiplerine rağmen zirvedeki yerini kimseye bırakmıyor. Reyting listelerinde başarısını taçlandıran Kadın dizisinin son bölümü 25 Aralık salı akşamı ekrana gelecek.

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Kadın dizisine veda etti

Kadın dizisinin ikinci sezonunda ortaya çıkan ve izleyiciyide büyük meray uyandıran bir karakterin nerede olduğu merak edilirken, başka bir dizide ortaya çıktı!

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Kadın dizisine veda etti

Bir çoğumuzun geçen sezon Bizim Hikaye’den tanıdğı Evrim Doğan, geçtiğimiz sezonda Bizim Hikaye dizisindeki Şeyma karakteri ile büyük dikkat çekmişti. Rahmet’in okul arkadaşı ve sevgilisi Müjde’nin titiz annesi Şeyma olarak ekrana gelmişti Bizim Hikaye'de.

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Kadın dizisine veda etti

Kocası ile ayrılan ve kızıyla yaşayan Şeyma, elinden bezi düşürmeyen, sokağa adım atamayan haliyle ekrana gelmişti. Bir süre sonra tanıştığı Fikri ile gönül bağı kuran Şeyma, onunla nişanlanmış ve evlilik hayalleri kuruyordu.

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