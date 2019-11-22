Kadir Doğulu’nun ortaya çıkan fotoğrafları herkesi şok etti
Vuslat dizisinde canlandırdığı Aziz karakteriyle büyük beğeni toplayan Kadir Doğulu'nun fotoğrafı herkesi şok etti. Ünlü oyuncu 17 yaşında çekilmiş bir gençlik fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Yakışıklılığıyla a
Son dizisi 'Vuslat' ile büyük beğeni toplayan yakışıklı oyuncu Kadir Doğulu, sosyal medyadan 17 yaşında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
Doğulu'nun, "Yaş henüz 17, neredeyse 18 olmak üzereyim. Sevgili dostum Nevra Çeviksoy kadrajından. Mekan sevgili Nevra'nın Cafe'si. Yanında çalıştığımız dönemler. İnsanlığa dair çok şey kattı bize sevgili Nevra. Patrondan daha çok her zaman abla ve dost oldu!" notuyla paylaştığı fotoğrafa kısa sürede beğeni yağdı.
Kısa saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz Doğulu'nun eski haline, ''Başkası gösterse inanmam'', ''Bu sen misin?'', ''Aaa sanki başka biri'' gibi şaşkınlık belirten yorumlar yapıldı.