Kadir Doğulu’nun ortaya çıkan fotoğrafları herkesi şok etti

Doğulu'nun, "Yaş henüz 17, neredeyse 18 olmak üzereyim. Sevgili dostum Nevra Çeviksoy kadrajından. Mekan sevgili Nevra'nın Cafe'si. Yanında çalıştığımız dönemler. İnsanlığa dair çok şey kattı bize sevgili Nevra. Patrondan daha çok her zaman abla ve dost oldu!" notuyla paylaştığı fotoğrafa kısa sürede beğeni yağdı.