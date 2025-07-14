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  4. Kadir Ezdildi'nin düğününde takı töreni bitmek bilmedi! Takıları tek tek gösterdi

Kadir Ezdildi'nin düğününde takı töreni bitmek bilmedi! Takıları tek tek gösterdi

Temizlik programlarıyla adından söz ettiren Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile evlendi. Takı merasimi ise düğüne damgasını vurdu.

Kadir Ezdildi'nin düğününde takı töreni bitmek bilmedi! Takıları tek tek gösterdi - Resim: 1

Temizlik Benim İşim ve En Hamarat Benim programlarıyla tanınan ünlü televizyon yüzü Kadir Ezildi, uzun süredir birlikte olduğu Gamze Türkmen ile görkemli bir düğünle evlendi. Nişan, kına gecesi ve gelin alma gibi geleneksel ritüellerle günler süren düğün maratonu, çiftin evliliğiyle taçlandı.

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Kadir Ezdildi'nin düğününde takı töreni bitmek bilmedi! Takıları tek tek gösterdi - Resim: 2

Görkemli düğün törenine sanat dünyasından da ünlü isimler katıldı. Sahneye çıkan Nadide Sultan ve Karadeniz müziğinin sevilen ismi Nurettin Bay, konuklara unutulmaz anlar yaşattı.

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Kadir Ezdildi'nin düğününde takı töreni bitmek bilmedi! Takıları tek tek gösterdi - Resim: 3

TAKI MERASİMİ BİTMEK BİLMEDİ

Ancak düğünün en çok konuşulan bölümü takı merasimi oldu. Çifte takı takmak isteyen davetliler uzun kuyruklar oluşturdu. Düğün sonrası sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Kadir Ezildi, takılan takıları tek tek gösterdi ve yakın arkadaşlarının hediyeleri için teşekkür etti.

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Kadir Ezdildi'nin düğününde takı töreni bitmek bilmedi! Takıları tek tek gösterdi - Resim: 4

"500 BİN TL HARCADIM"

Ezildi, daha önce Erzurum ve İstanbul’da gerçekleştirdiği nişan törenleriyle de dikkat çekmiş, bu süreçte toplam 500 bin TL harcadığını açıklamıştı.

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