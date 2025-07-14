Kadir Ezdildi'nin düğününde takı töreni bitmek bilmedi! Takıları tek tek gösterdi

Temizlik Benim İşim ve En Hamarat Benim programlarıyla tanınan ünlü televizyon yüzü Kadir Ezildi, uzun süredir birlikte olduğu Gamze Türkmen ile görkemli bir düğünle evlendi. Nişan, kına gecesi ve gelin alma gibi geleneksel ritüellerle günler süren düğün maratonu, çiftin evliliğiyle taçlandı.