Kadir Ezdildi'nin düğününde takı töreni bitmek bilmedi! Takıları tek tek gösterdi
Temizlik programlarıyla adından söz ettiren Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile evlendi. Takı merasimi ise düğüne damgasını vurdu.
Temizlik Benim İşim ve En Hamarat Benim programlarıyla tanınan ünlü televizyon yüzü Kadir Ezildi, uzun süredir birlikte olduğu Gamze Türkmen ile görkemli bir düğünle evlendi. Nişan, kına gecesi ve gelin alma gibi geleneksel ritüellerle günler süren düğün maratonu, çiftin evliliğiyle taçlandı.
Görkemli düğün törenine sanat dünyasından da ünlü isimler katıldı. Sahneye çıkan Nadide Sultan ve Karadeniz müziğinin sevilen ismi Nurettin Bay, konuklara unutulmaz anlar yaşattı.
TAKI MERASİMİ BİTMEK BİLMEDİ
Ancak düğünün en çok konuşulan bölümü takı merasimi oldu. Çifte takı takmak isteyen davetliler uzun kuyruklar oluşturdu. Düğün sonrası sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Kadir Ezildi, takılan takıları tek tek gösterdi ve yakın arkadaşlarının hediyeleri için teşekkür etti.
"500 BİN TL HARCADIM"
Ezildi, daha önce Erzurum ve İstanbul’da gerçekleştirdiği nişan törenleriyle de dikkat çekmiş, bu süreçte toplam 500 bin TL harcadığını açıklamıştı.