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  3. 30 Aralık 2018 11:30

Kadir İnanır'dan Türkan Şoray iddialarına cevap

Kadir İnanır'dan Türkan Şoray iddialarına cevap

Ali Özgentürk'ün geçtiğimiz günlerde ortaya attığı "Türkan Şoray, 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin finalini değiştirmeye çalıştı. Canlandırdığı Asya karakterinin İlyas'a dönmesini istedi" iddiasına, unutulmaz filmin İlyas'ı Kadir İnanır'dan yanıt geldi.

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Kadir İnanır'dan Türkan Şoray iddialarına cevap

Usta oyuncu, "Selvi Boylum Al Yazmalım"ın senaristi Özgentürk'ün iddiasının doğru olmadığını ileri sürdü:

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Kadir İnanır'dan Türkan Şoray iddialarına cevap

"Eser Cengiz Aytmatov'un ve Aytmatov dünyanın en büyük yazarlarından biri. Onun hikayesini değiştirmek kimseye düşmez.

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Kadir İnanır'dan Türkan Şoray iddialarına cevap

Onun kitabının sonu 'Sevgi Emektir' diye biter ve bu söz literatüre girmiştir, kimse de bunu değiştiremez.

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