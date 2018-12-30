Kadir İnanır'dan Türkan Şoray iddialarına cevap
Ali Özgentürk'ün geçtiğimiz günlerde ortaya attığı "Türkan Şoray, 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin finalini değiştirmeye çalıştı. Canlandırdığı Asya karakterinin İlyas'a dönmesini istedi" iddiasına, unutulmaz filmin İlyas'ı Kadir İnanır'dan yanıt geldi.
Usta oyuncu, "Selvi Boylum Al Yazmalım"ın senaristi Özgentürk'ün iddiasının doğru olmadığını ileri sürdü:
"Eser Cengiz Aytmatov'un ve Aytmatov dünyanın en büyük yazarlarından biri. Onun hikayesini değiştirmek kimseye düşmez.