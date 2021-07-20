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  4. ''Kahraman Babam'' dizisinden erken veda

''Kahraman Babam'' dizisinden erken veda

Show TV'nin yeni dizisi Kahraman Babam 8. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek.

Show TV, Cam Tavanlar'dan sonra Kahraman Babam dizisini de bitirme kararı aldı.

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Başrollerinde Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan ve Toprak Sağlam'ın rol aldığı Kahraman Babam dizisi için final kararı alındı.

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Show TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen dizi, reytinglerde istenilen sonuçları elde edemedi.

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Dizi 26 Temmuz Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 8. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek.

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