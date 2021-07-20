''Kahraman Babam'' dizisinden erken veda
Show TV'nin yeni dizisi Kahraman Babam 8. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek.
Show TV, Cam Tavanlar'dan sonra Kahraman Babam dizisini de bitirme kararı aldı.
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Başrollerinde Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan ve Toprak Sağlam'ın rol aldığı Kahraman Babam dizisi için final kararı alındı.
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Show TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen dizi, reytinglerde istenilen sonuçları elde edemedi.
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Dizi 26 Temmuz Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 8. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek.
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