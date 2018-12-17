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  3. 17 Aralık 2018 11:55

Kainatın en güzel kızı seçildi

2018 Miss Universe Kainat Güzellik Yarışması'nı bu yıl Tayland'da gerçekleştirildi.

Kainatın en güzel kızı seçildi

2018 Miss Universe Kainat Güzellik Yarışması'nı bu yıl Tayland'da gerçekleştirildi.Bu yıl Tayland'da düzenlenen törende Filipinler'den Catriona Gray, Kainat Güzeli seçildi. İkinciliği Güney Afrika'dan Tamaryn Green kazanırken, üçücülük Venezuela'dan Sthefany Gutiérrez'in oldu.

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Kainatın en güzel kızı seçildi

Geçtiğimiz yıl 92 güzel birincilik için yarışırken bu yıl tam 94 güzle yarışacak bir ilke imza attılar.

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Kainatın en güzel kızı seçildi

Türkiye'yi temsil eden Tara Madelein De Vries dereceye giremedi. Tara, Instagram sayfasında şu mesajı yayınladı: "Güzel yolculuğun sonuna geldik. Bu akşam gerçekten çok keyifliydi. Zaten kimin kazanacağı belliydi biraz ama olsun yine de buradaki deneyimim çok güzeldi, çok şey öğrendim."

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Kainatın en güzel kızı seçildi

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