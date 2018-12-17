Kainatın en güzel kızı seçildi

Türkiye'yi temsil eden Tara Madelein De Vries dereceye giremedi. Tara, Instagram sayfasında şu mesajı yayınladı: "Güzel yolculuğun sonuna geldik. Bu akşam gerçekten çok keyifliydi. Zaten kimin kazanacağı belliydi biraz ama olsun yine de buradaki deneyimim çok güzeldi, çok şey öğrendim."