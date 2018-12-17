Kainatın en güzel kızı seçildi
2018 Miss Universe Kainat Güzellik Yarışması'nı bu yıl Tayland'da gerçekleştirildi.
2018 Miss Universe Kainat Güzellik Yarışması'nı bu yıl Tayland'da gerçekleştirildi.Bu yıl Tayland'da düzenlenen törende Filipinler'den Catriona Gray, Kainat Güzeli seçildi. İkinciliği Güney Afrika'dan Tamaryn Green kazanırken, üçücülük Venezuela'dan Sthefany Gutiérrez'in oldu.
Geçtiğimiz yıl 92 güzel birincilik için yarışırken bu yıl tam 94 güzle yarışacak bir ilke imza attılar.
Türkiye'yi temsil eden Tara Madelein De Vries dereceye giremedi. Tara, Instagram sayfasında şu mesajı yayınladı: "Güzel yolculuğun sonuna geldik. Bu akşam gerçekten çok keyifliydi. Zaten kimin kazanacağı belliydi biraz ama olsun yine de buradaki deneyimim çok güzeldi, çok şey öğrendim."