Kalça dansıyla hafızalara kazınan Nez'in son hali şaşırtıyor
2000'li yılların başında ''Sakın Ha'' şarkısıyla fırtınalar estiren şarkıcı Nez, şimdilerde magazin dünyasından uzak bir yaşam sürüyor.
Çıkardığı Sakın Ha parçası ve klibiyle 2000'li yıllara damgasını vuran Nez diğer adıyla Neziha Kalkan, o zamanlar tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Kıvrak ve alışılmışın dışında dans figürleriyle Türkiye'nin ilgi odağı olan Nez, ilk albümünü 2002 yılında çıkardı ve büyük bir ilgiyle karşılaştı. Bunda sesinden çok, dansları ve de ateşli imajının etkisi büyük tabi.