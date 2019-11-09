Kalça dansıyla hafızalara kazınan Nez'in son hali şaşırtıyor

Kıvrak ve alışılmışın dışında dans figürleriyle Türkiye'nin ilgi odağı olan Nez, ilk albümünü 2002 yılında çıkardı ve büyük bir ilgiyle karşılaştı. Bunda sesinden çok, dansları ve de ateşli imajının etkisi büyük tabi.



