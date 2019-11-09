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  3. 09 Kasım 2019 13:55

Kalça dansıyla hafızalara kazınan Nez'in son hali şaşırtıyor

2000'li yılların başında ''Sakın Ha'' şarkısıyla fırtınalar estiren şarkıcı Nez, şimdilerde magazin dünyasından uzak bir yaşam sürüyor.

Kalça dansıyla hafızalara kazınan Nez'in son hali şaşırtıyor

Çıkardığı Sakın Ha parçası ve klibiyle 2000'li yıllara damgasını vuran Nez diğer adıyla Neziha Kalkan, o zamanlar tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

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Kalça dansıyla hafızalara kazınan Nez'in son hali şaşırtıyor

Kıvrak ve alışılmışın dışında dans figürleriyle Türkiye'nin ilgi odağı olan Nez, ilk albümünü 2002 yılında çıkardı ve büyük bir ilgiyle karşılaştı. Bunda sesinden çok, dansları ve de ateşli imajının etkisi büyük tabi.

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Kalça dansıyla hafızalara kazınan Nez'in son hali şaşırtıyor

Nez, son yıllarda magazin gündeminden uzak bir yaşam sürüyor.

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Kalça dansıyla hafızalara kazınan Nez'in son hali şaşırtıyor

Öyle ki Nez, 4. evliliğinin de bitmesinin ardından ilişkiye başladığı tenis antrenörü Gökhan Köksal ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Nez'in yıllar içindeki değişimi ise şaşırttı.

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