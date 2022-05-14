Kalça dansıyla mest etmişti! Serenay Sarıkaya'dan derin göğüs dekolteli dans kıyafeti!

Burak Deniz ile Netflix'te yayınlanacak olan Şahmeran dizisinde rol arkadaşı olan Serenay Sarıkaya, güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Alice Müzikali'nde yaptığı kalça dansıyla gündeme gelen Sarıkaya, adeta yürek hoplatmıştı.