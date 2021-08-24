Kalçasıyla gündeme gelen Kim Kardashian'dan olay pozlar

Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla gündem olan Kim Kardashian hakkında konuşulanları umursamıyor.

Kim Kardashian'ın son pozu sonrası hayranları ünlü TV yıldızının kalçasının alışılmışın dışında küçüldüğünü ileri sürmüştü. Bu da yıldızın, bıçak altına yatarak kalçasındaki dolgu malzemesini çıkarttırdığı iddialarının ortaya atılmasına neden olmuştu.