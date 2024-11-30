Kalpazan dizisine final yaptıran neden belli oldu
Reytinglerde başarılı bir grafik çizmesine rağmen erken final kararı verilen Kalpazan dizisinin neden yayından kaldırıldığı belli oldu.
Show TV ekranlarında yayınlanan Kalpazan dizisinin son bölümünde, tüm Kişiler kategorisinde 3.54, AB'de 4.07, ABC1'de ise 4.13 reyting alındı.
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Ancak, dizinin 2 bölüm sonra sona ereceği açıklandı.
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O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği Kalpazan dizisi, 6. bölümünün yayınlandığı akşam final kararı aldı.
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Show TV ekranlarında pazartesi günü yayınlanan ve reyting yarışında da büyük başarı yakalayan Kalpazan dizisi için apar topar alınan yayından kaldırılma kararı merak uyandırmıştı.
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