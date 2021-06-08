Kamera karşısına geçen Burcu Esmersoy sosyal medyayı salladı
Güzel sunucu Burcu Esmersoy, bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Esmersoy'un, verdiği pozlara kısa sürede beğeni yağdı.
Bir derginin kapak kızı olan ve aynı zamanda yeni koleksiyonunu tanıtan sunucu Burcu Esmersoy, dergi çekimlerinden karelerini Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Esmersoy'un paylaşımı, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Burcu Esmersoy'un "Havayla inatlaşıyorumdur" notunu düşerek takipçilerinin beğenisine sunduğu paylaşım, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.
Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Esmersoy'un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Ancak Esmersoy'un bazı takipçileri sunucuyu tanımakta zorlandı.
"BURCU SEN MİSİN?"
44 yaşındaki güzel sunucu için için "Burcu sen misin?", "Bunun sen olmadığına yemin edebilirim ama kanıtlayamam" gibi yorumlar yapıldı.
6 SAATTE 400 BİN TL!
Öte yandan Burcu Esmersoy, geçtiğimiz ay bir hazır giyim markası için mayo hazırlayıp tanıtımını yapmıştı. Güzel sunucu, Marmaris'te bir otelde gerçekleşen çekimlerde Koray Birand'ın objektifine poz vermişti.