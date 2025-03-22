Kan Çiçekleri'nin güzel oyuncusuna En Başarılı Kadın Oyuncu ödülü
Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Kan Çiçekleri adlı dizinde Dilan karakterine hayat veren güzel oyuncu Yağmur Yüksel "En Başarılı Kadın Oyuncu" seçildi.
Kanal 7 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kan Çiçekleri dizisinde Barış Baktaş ile başrolü paylaşan Yağmur Yüksel 'En Başarılı Kadın Oyuncu' ödülünün sahibi oldu.
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Yağmur Yüksel "Kan Çiçekleri" dizisinin final yapmasının ardından çok sayıda teklif aldığını açıklamış ve kararını Kızgın Topraklar için anlaşmıştı.
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Cemal Şan’ın yöneteceği, Eser Ali Biren’in yazdığı Kızgın Topraklar'da da başrol oynayacakj olan Yağmur Yüksel, dizide Eylül karakteriyle izleyicisiyle buluşacak.
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Yeni dizisi heyecanla beklenen ünlü isim şimdi de En Başarılı Kadın Oyuncu' ödülünün sahibi oldu.
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