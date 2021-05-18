Kan donduran iddia: ''Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'a pis kan içirdi''

'SATANİST TARİKATTAN YARDIM ALIYOR'

"Yağmur ve annesi satanist bir tarikattan yardım alıyor. İnsanlara büyüler yapıp değişik içecekler hazırlıyorlar. Emre Aşık'a da evlenmeden büyü yaptılar, pis kan içirdiler, yemeklerine ilaçlar kattılar. Bana da işlerimin açılması için verdikleri suyun lağım suyu olduğunu öğrendim" dedi.