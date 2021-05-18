Kan donduran iddia: ''Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'a pis kan içirdi''
Eski eşi Emre Aşık'ı öldürtmek için iki kez kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı.
Eski eşi Emre Aşık'ı öldürmesi için iki kez tetikçi tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç'a bir suçlama da modacı Süleyman Tezcan'dan geldi. Savcılığa başvuran Tezcan şunları söyledi:
'SATANİST TARİKATTAN YARDIM ALIYOR'
"Yağmur ve annesi satanist bir tarikattan yardım alıyor. İnsanlara büyüler yapıp değişik içecekler hazırlıyorlar. Emre Aşık'a da evlenmeden büyü yaptılar, pis kan içirdiler, yemeklerine ilaçlar kattılar. Bana da işlerimin açılması için verdikleri suyun lağım suyu olduğunu öğrendim" dedi.
'CAN GÜVENLİĞİM YOK'
Yağmur Sarnıç'ın illegal işlerin içerisinde olduğunu fark ettiği için kendisini öldürme planı yaptığını söyleyen Tezcan, "Beni zehirlemeye çalıştı. Can güvenliğim yok" dedi.
'BENİ ZEHİRLEMEYE ÇALIŞTI'
Stilist ve moda tasarımcısı Süleyman Tezcan, Yağmur Sarnıç'ın kendisini öldürtmek istediğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Tezcan, dilekçesinde şunları anlattı: "Yağmur Sarnıç ile 2019'da düzenlemiş olduğum bir defile vasıtasıyla tanıştım.