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  3. 01 Aralık 2018 11:30

Kanal D o dizinin fişini çekti yıldızlar kurtaramadı! Çarpışma içi

Kanal D o dizinin fişini çekti yıldızlar kurtaramadı! Çarpışma içi

KANAL D'nin iddialı dizisi Muhteşem İkili'ye erken final yolu gözüktü. Kerem Bursin, İbrahim Çelikkol, Öykü Karayel ve Özge Gürel'li kadrosuyla ekranda fırtına estirmesi beklenen Muhteşem İkili, reytinglerde resmen çöktü. Dizinin 5. bölümü reyting listesine ancak 19. sıradan girebildi. Kötü gidişe dur diyemeyen Muhteşem İkili için erken final kararı alınacağı konuşuluyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu'lu kadrosuyla reyting listesinin zirvesinde olması beklenen Çarpışma da, hafta içinde ilk bölümü 6 kez tekrar gösterilmesine rağmen çakıldı. Hem FETÖ iddiaları hem de istenen reytinge ulaşamaması nedeniyle Çarpışma için de erken final alarm zili çaldı. Adeta 'cehennem grubu'na dönüşen perşembe akşamının galibi ise ATV'nin Bir Zamanlar Çukurova dizisi oldu. Avlu ve Bizim Hikaye de günü kurtardı.

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Kanal D o dizinin fişini çekti yıldızlar kurtaramadı! Çarpışma içi

İddialı kadrosu ve bol aksiyonlu sahneleriyle ekrana gelen Kanal D'nin Muhteşem İkili dizisine Kerem Bursin, İbrahim Çelikkol, Öykü Karayel ve Özge Gürel de yetmedi. 5. bölümü dün akşam ekrana gelen Muhteşem İkili, reyting listesine ancak 19. sıradan girebildi.

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Kanal D o dizinin fişini çekti yıldızlar kurtaramadı! Çarpışma içi

Muhteşem İkili'nin reytinglerde her bölümde çakılması üzerine Kanal D yönetiminin erken final kararı aldığı ve dizinin yakında final yapacağı konuşuluyor. Yıldız oyuncular ve bol aksiyon diziyi kurtarmaya yetmeyecek gibi görünüyor.

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Kanal D o dizinin fişini çekti yıldızlar kurtaramadı! Çarpışma içi

Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu gibi Türkiye'nin en beğenilen iki isminin başrolünde olduğu Show TV'nin Çarpışma dizisinin başı da fena halde dertte. Hem dizi hakkındaki "FETÖ dizisi" suçlamaları hem de reytinglerde istenilen verimin alınamaması alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

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