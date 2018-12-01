Kanal D o dizinin fişini çekti yıldızlar kurtaramadı! Çarpışma içi

KANAL D'nin iddialı dizisi Muhteşem İkili'ye erken final yolu gözüktü. Kerem Bursin, İbrahim Çelikkol, Öykü Karayel ve Özge Gürel'li kadrosuyla ekranda fırtına estirmesi beklenen Muhteşem İkili, reytinglerde resmen çöktü. Dizinin 5. bölümü reyting listesine ancak 19. sıradan girebildi. Kötü gidişe dur diyemeyen Muhteşem İkili için erken final kararı alınacağı konuşuluyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu'lu kadrosuyla reyting listesinin zirvesinde olması beklenen Çarpışma da, hafta içinde ilk bölümü 6 kez tekrar gösterilmesine rağmen çakıldı. Hem FETÖ iddiaları hem de istenen reytinge ulaşamaması nedeniyle Çarpışma için de erken final alarm zili çaldı. Adeta 'cehennem grubu'na dönüşen perşembe akşamının galibi ise ATV'nin Bir Zamanlar Çukurova dizisi oldu. Avlu ve Bizim Hikaye de günü kurtardı.