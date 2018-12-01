Kanal D o dizinin fişini çekti yıldızlar kurtaramadı! Çarpışma içi
KANAL D'nin iddialı dizisi Muhteşem İkili'ye erken final yolu gözüktü. Kerem Bursin, İbrahim Çelikkol, Öykü Karayel ve Özge Gürel'li kadrosuyla ekranda fırtına estirmesi beklenen Muhteşem İkili, reytinglerde resmen çöktü. Dizinin 5. bölümü reyting listesine ancak 19. sıradan girebildi. Kötü gidişe dur diyemeyen Muhteşem İkili için erken final kararı alınacağı konuşuluyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu'lu kadrosuyla reyting listesinin zirvesinde olması beklenen Çarpışma da, hafta içinde ilk bölümü 6 kez tekrar gösterilmesine rağmen çakıldı. Hem FETÖ iddiaları hem de istenen reytinge ulaşamaması nedeniyle Çarpışma için de erken final alarm zili çaldı. Adeta 'cehennem grubu'na dönüşen perşembe akşamının galibi ise ATV'nin Bir Zamanlar Çukurova dizisi oldu. Avlu ve Bizim Hikaye de günü kurtardı.
İddialı kadrosu ve bol aksiyonlu sahneleriyle ekrana gelen Kanal D'nin Muhteşem İkili dizisine Kerem Bursin, İbrahim Çelikkol, Öykü Karayel ve Özge Gürel de yetmedi. 5. bölümü dün akşam ekrana gelen Muhteşem İkili, reyting listesine ancak 19. sıradan girebildi.
Muhteşem İkili'nin reytinglerde her bölümde çakılması üzerine Kanal D yönetiminin erken final kararı aldığı ve dizinin yakında final yapacağı konuşuluyor. Yıldız oyuncular ve bol aksiyon diziyi kurtarmaya yetmeyecek gibi görünüyor.