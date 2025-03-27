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Kanal D sevilen dizinin fişini çekti! Final yapıyor

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

Kanal D sevilen dizinin fişini çekti! Final yapıyor - Resim: 1

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi final yapıyor. 

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Kanal D sevilen dizinin fişini çekti! Final yapıyor - Resim: 2

Yılmaz Erdoğan’ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü üstlendiği dizi, ekran macerasına noktalamaya hazırlanıyor. 

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Kanal D sevilen dizinin fişini çekti! Final yapıyor - Resim: 3

Yönetmenliğini Şenol Sönmez’in yaptığı, güçlü oyuncu kadrosunda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, perşembe akşamları Kanal D’de yayınlanıyordu. 

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Kanal D sevilen dizinin fişini çekti! Final yapıyor - Resim: 4

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizide herhangi bir değişiklik olmazsa İnci Taneleri, izleyicilerine 45. bölümde veda edecek.

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