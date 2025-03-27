Kanal D sevilen dizinin fişini çekti! Final yapıyor
Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.
Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi final yapıyor.
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Yılmaz Erdoğan’ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü üstlendiği dizi, ekran macerasına noktalamaya hazırlanıyor.
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Yönetmenliğini Şenol Sönmez’in yaptığı, güçlü oyuncu kadrosunda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, perşembe akşamları Kanal D’de yayınlanıyordu.
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Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizide herhangi bir değişiklik olmazsa İnci Taneleri, izleyicilerine 45. bölümde veda edecek.
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