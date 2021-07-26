Kanal D'den Camdaki Kız dizisi için sürpriz karar
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve geçen sezona damgasını vuran Camdaki Kız dizisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Kanal D ekranında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin ikinci sezonu merakla bekleniyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ilk sezonu büyük beğeni topladı.
1 / 28
Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Tamer Levent, Devrim Yakut, Şerif Erol, Hande Ataizi, Selma Ergeç ve Enis Arıkan’ın paylaştığı dizi o kadar çok beğenildi ki, izleyici yeni sezonu iple çekiyor...
2 / 28
Cana büyük korku yaşadı
Dizi dönemine hızlı bir giriş yaparak adından söz ettirmeyi başaran Camdaki Kız'ın 9. bölümüyle ekranlara yaz molası verdi.
3 / 28
Kanal D ekranların en iddialı yapımlarının arasında yer alan Camdaki Kız her bölümüyle günlerce konuşulmaya devam ediyordu ancak final bölümü bir hayli vurucu oldu.
4 / 28