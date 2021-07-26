Kanal D'den Camdaki Kız dizisi için sürpriz karar

Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Tamer Levent, Devrim Yakut, Şerif Erol, Hande Ataizi, Selma Ergeç ve Enis Arıkan’ın paylaştığı dizi o kadar çok beğenildi ki, izleyici yeni sezonu iple çekiyor...