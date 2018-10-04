Kanal D'den o diziye büyük operasyon! Format sil baştan değişiyor
Kanal D'de şu sıralar Koca Koca Yalanlar dizisi için büyük operasyon var. Medya kulislerinde dolaşan söylentiye göre Kanal D bir türlü reyting listelerinde yüzünü güldürmeyen dizi için operasyon başlattı.
Pazartesi akşamları ekrana gelen dizi, ilk bölümünde büyük ses getirmiş ve iyi reyting almıştı. Kanal D'nin iddialı yapımları arasında gösterilen dizinin başarısı saman alevi gibi kısa sürdü.
Rakip kanalların büyük dizileri Çukur ve Söz ile pazartesi akşamları kapışan dizi bu hafta da malup geldi ve listelerde iyice geriledi. Kanal D dizi için büyük bir operasyon başlattı, içerik ve senaryo sil baştan değişecek.
YAYIN GÜNÜ DEĞİŞECEK Mİ: Kanal D dizinin yayın gününe değiştirmeyecek fakat dizi içerisinde yer alan ve seyirciyi rahatsız eden absürt geçişler olmayacak, dizi romantik komedi tadında devam edecek. Bu konu hakkında yeni gelişmeleri Milliyet yazarı Sina Koloğlu yazdı..
, Milliyet Cadde yazarlarından Sina KoloğluKanal D’den öğrendiği bilgiyi okuyucuları ile paylaştı: