SON DAKİKA
4 MİLYON TL ÖDÜL KONULAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 04 Ekim 2018 12:00

Kanal D'den o diziye büyük operasyon! Format sil baştan değişiyor

Kanal D'den o diziye büyük operasyon! Format sil baştan değişiyor

Kanal D'de şu sıralar Koca Koca Yalanlar dizisi için büyük operasyon var. Medya kulislerinde dolaşan söylentiye göre Kanal D bir türlü reyting listelerinde yüzünü güldürmeyen dizi için operasyon başlattı.

1/ 4
Kanal D'den o diziye büyük operasyon! Format sil baştan değişiyor

Pazartesi akşamları ekrana gelen dizi, ilk bölümünde büyük ses getirmiş ve iyi reyting almıştı. Kanal D'nin iddialı yapımları arasında gösterilen dizinin başarısı saman alevi gibi kısa sürdü.

2/ 4
Kanal D'den o diziye büyük operasyon! Format sil baştan değişiyor

Rakip kanalların büyük dizileri Çukur ve Söz ile pazartesi akşamları kapışan dizi bu hafta da malup geldi ve listelerde iyice geriledi. Kanal D dizi için büyük bir operasyon başlattı, içerik ve senaryo sil baştan değişecek.

3/ 4
Kanal D'den o diziye büyük operasyon! Format sil baştan değişiyor

YAYIN GÜNÜ DEĞİŞECEK Mİ: Kanal D dizinin yayın gününe değiştirmeyecek fakat dizi içerisinde yer alan ve seyirciyi rahatsız eden absürt geçişler olmayacak, dizi romantik komedi tadında devam edecek. Bu konu hakkında yeni gelişmeleri Milliyet yazarı Sina Koloğlu yazdı..

, Milliyet Cadde yazarlarından Sina KoloğluKanal D’den öğrendiği bilgiyi okuyucuları ile paylaştı:

4/ 4
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM