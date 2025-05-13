Kanal D'nin dizisi reytingleri altüst etti; tüm kategorilerde zirveye oturdu

YILIN EN ÇOK İZLENEN DİZİSİ

Sadece pazartesi akşamlarının değil, yılın en çok izlenen dizisi olan Uzak Şehir, reytinglerde derbiler ve milli maçlarla yarışmaya devam ediyor. Fenomen dizi, son bölümüyle tüm kategorilerde yine uzak ara zirvede yer aldı. Tüm Kişiler'de 17,01 izlenme oranı ve 45,60 izlenme payıyla ekran karşısındaki her iki kişiden birinin tercihi olan yapım, AB izleyici kategorisinde 12,82 izlenme ve 36,64 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 15,79 izlenme ve yüzde 43,15 izlenme payı elde etti.

AyNa Yapım imzalı 'Uzak Şehir' pazartesi akşamları yeni bölümleriyle Kanal D'de.