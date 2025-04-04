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  4. Kanal D'nin yeni dizisi reyting kurbanı oldu... Erken final yapıyor

Kanal D'nin yeni dizisi reyting kurbanı oldu... Erken final yapıyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan Piyasa dizisi ekran macerasını noktalıyor. Dizi, 6 bölümüyle izleyiciye veda edecek.

Kanal D'nin yeni dizisi reyting kurbanı oldu... Erken final yapıyor - Resim: 1

Kanal D'nin büyük umutlarla başlayan yeni dizisi Piyasa, reytinglere yenik düştü. 

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Kanal D'nin yeni dizisi reyting kurbanı oldu... Erken final yapıyor - Resim: 2

Alp Navruz ve İlayda Alişan'ın başrolünü paylaştığı dizi için final kararı alındı. 

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Kanal D'nin yeni dizisi reyting kurbanı oldu... Erken final yapıyor - Resim: 3

5 bölüm yayınlanan Piyasa dizisi, 6. bölümüyle ekranlara veda edecek. 

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Kanal D'nin yeni dizisi reyting kurbanı oldu... Erken final yapıyor - Resim: 4

Dizinin son bölümü için sete çıkıldı ve çekimler tamamlandı.

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