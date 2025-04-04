Kanal D'nin yeni dizisi reyting kurbanı oldu... Erken final yapıyor
Kanal D ekranlarında yayınlanan Piyasa dizisi ekran macerasını noktalıyor. Dizi, 6 bölümüyle izleyiciye veda edecek.
Kanal D'nin büyük umutlarla başlayan yeni dizisi Piyasa, reytinglere yenik düştü.
1 / 6
Alp Navruz ve İlayda Alişan'ın başrolünü paylaştığı dizi için final kararı alındı.
2 / 6
5 bölüm yayınlanan Piyasa dizisi, 6. bölümüyle ekranlara veda edecek.
3 / 6
Dizinin son bölümü için sete çıkıldı ve çekimler tamamlandı.
4 / 6