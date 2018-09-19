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  3. 19 Eylül 2018 10:45

Kanal D'yi çıkmaza sokan dizi! Fişini bu kez çekiyor mu?

Kanal D'yi çıkmaza sokan dizi! Fişini bu kez çekiyor mu?

Yeni sezon dizileri artık başladı. FOX'un Kadın dizisi dışındaki tüm diziler yeni sezonun ilk bölümü ile ekrana geldi. Koca Koca Yalanlar'da Kanal D'nin büyük iddia ile yayına verdiği diziler arasında. Fakat bir türlü reytinglerde istenilen başarıyı elde edemedi. Peki Kanal D o dizi için kırmızı alarm mı verdi?

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Kanal D'yi çıkmaza sokan dizi! Fişini bu kez çekiyor mu?

Geçtiğimiz sezon Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol ile Siyah Beyaz Aşk dizisi Pazartesi akşamları Çukur ve Söz dizisinin karşısına koyan Kanal D, dizinin ilk bölümlerinde hüsran yaşamasına karşın sonraki bölümlerde biraz toparlanmayla mutlu olmuştu.

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Kanal D'yi çıkmaza sokan dizi! Fişini bu kez çekiyor mu?

Ancak dizi sezon sonunu bile bulamadan yayından kaldırılmıştı. Kanal D’nin Çukur ve Söz dizilerine rakip olabilecek bir iş çıkartamadığı ortamda Fox TV ise Yasak Elma ile 2018 yılında reytinglerde Pazartesi günü önemli bir çıkışa imza atmıştı.

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Kanal D'yi çıkmaza sokan dizi! Fişini bu kez çekiyor mu?

Yeni sezon başladı. Pazartesi rekabeti de 17 Eylül günü itibariyle tüm kanalların durumunu ortaya döktü. Kanal D, pazartesi günleri için eğlenceli bir aşk, aldatma içerikli halkın sevgisini kazanabileceğini düşündüğü Koca Koca Yalanlar dizisini ekrana getirdi.

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