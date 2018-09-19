Kanal D'yi çıkmaza sokan dizi! Fişini bu kez çekiyor mu?

Yeni sezon dizileri artık başladı. FOX'un Kadın dizisi dışındaki tüm diziler yeni sezonun ilk bölümü ile ekrana geldi. Koca Koca Yalanlar'da Kanal D'nin büyük iddia ile yayına verdiği diziler arasında. Fakat bir türlü reytinglerde istenilen başarıyı elde edemedi. Peki Kanal D o dizi için kırmızı alarm mı verdi?