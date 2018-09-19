Kanal D'yi çıkmaza sokan dizi! Fişini bu kez çekiyor mu?
Yeni sezon dizileri artık başladı. FOX'un Kadın dizisi dışındaki tüm diziler yeni sezonun ilk bölümü ile ekrana geldi. Koca Koca Yalanlar'da Kanal D'nin büyük iddia ile yayına verdiği diziler arasında. Fakat bir türlü reytinglerde istenilen başarıyı elde edemedi. Peki Kanal D o dizi için kırmızı alarm mı verdi?
Geçtiğimiz sezon Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol ile Siyah Beyaz Aşk dizisi Pazartesi akşamları Çukur ve Söz dizisinin karşısına koyan Kanal D, dizinin ilk bölümlerinde hüsran yaşamasına karşın sonraki bölümlerde biraz toparlanmayla mutlu olmuştu.
Ancak dizi sezon sonunu bile bulamadan yayından kaldırılmıştı. Kanal D’nin Çukur ve Söz dizilerine rakip olabilecek bir iş çıkartamadığı ortamda Fox TV ise Yasak Elma ile 2018 yılında reytinglerde Pazartesi günü önemli bir çıkışa imza atmıştı.