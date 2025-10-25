Kanser tedavisi devam eden ünlü türkücü Mustafa Keser hayatını canlandıracak oyuncuyu seçti
Bir süredir prostat kanseri tedavisi gören ünlü türkücü Mustafa Keser, hayatını anlatacak bir filmin çekilmesi durumunda kendisini canlandıracak oyuncuyu seçti.
Türk müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, hayatı film yapılacak olsa kendisini kimin canlandırmasını istediğini esprili bir dille açıkladı.
80 yaşındaki Mustafa Keser, bu yılın başlarında prostat kanseri teşhisi konulduğunu açıklamıştı.
İstanbul'daki özel bir hastanede geçirdiği başarılı ameliyatın ardından ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.
