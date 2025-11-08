Kansere yakalanan güzel oyuncu Irmak Ünal saçlarını kamera önünde kazıttı

2017 yılında Emre Karabacak’tan boşandıktan sonra hayatında köklü bir değişikliğe gitmişti. 2021 yılında oyunculuk kariyerini sonlandırarak iki çocuğuyla birlikte Endonezya’nın Bali Adası’na yerleşen Ünal, burada yoga eğitmeni olarak bambaşka bir hayata adım atmıştı.