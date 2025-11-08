Kansere yakalanan güzel oyuncu Irmak Ünal saçlarını kamera önünde kazıttı
Cihan Ünal'ın kendisi oyuncu gibi olan kızı Irmak Ünal yaklaşık 1 yıldır meme kanseriyle savaş verirken bu sefer de kuaförde saçlarını kameraların önünde kazıttı.
“Haziran Gecesi”, “Acı Hayat”, “Ahh İstanbul” ve “Arka Sokaklar” gibi birçok dizide rol alan Irmak Ünal, uzun süredir sakin bir yaşam sürüyordu.
1 / 21
2017 yılında Emre Karabacak’tan boşandıktan sonra hayatında köklü bir değişikliğe gitmişti. 2021 yılında oyunculuk kariyerini sonlandırarak iki çocuğuyla birlikte Endonezya’nın Bali Adası’na yerleşen Ünal, burada yoga eğitmeni olarak bambaşka bir hayata adım atmıştı.
2 / 21
48 yaşındaki Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerini endişelendirmişti.
3 / 21
Oyuncu Irmak Ünal, meme kanseri tedavisi sürecinde saçlarını kazıttığı anları takipçileriyle paylaştı.
4 / 21