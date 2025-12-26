Kanserle mücadele eden Ece Vahapoğlu'nun son sağlık durumu belli oldu
Ünlü sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu yaklaşık 3 aydır kanserle mücadele ettiğini açıklamıştı... ''Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor" ifadeleriyle duyuran Ece Vahapoğlu ameliyatının ertelendiğini duyurdu.
Ece Vahapoğlu sosyal medya hesabından rektum kanseri ile mücadele ettiğini duyurmuştu.
47 yaşındaki Vahapoğlu, yıllardır sağlıklı yaşam, spor, beslenme ve meditasyon üzerine içerik üreten biri olarak böyle bir hastalıkla karşılaşmasının kendisi için de beklenmedik olduğunu ifade etmişti.
Ünlü sunucu hastalığını "Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor… Kontrollerinizi aksatmayın" diyerek takipçilerine düzenli doktor kontrolü ve erken tanı çağrısı yaparak duyurmuştu.
Üç aydır kanserle mücadele eden yazar, sunucu Ece Vahapoğlu sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama yaptı.
