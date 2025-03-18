Kanserle savaşı süren Nursel Ergin'i isyan ettirdiler: ''Kuş beyinliler, geri zekalılar''
Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da uzun yıllar üstlendiği sunuculuk görevine son veren ve 2024 yılında kanser teşhisi konulan Nursel Ergin bu sefer de gözyaşları içerisinde saçlarını kazıttığı anları paylaştı.
Gelinim Mutfakta'yı uzun yıllar sunan Nursel Ergin programı ani bir kararla bırakmıştı. Kısa süre önce kayınvalidesi Nahide Sultan’ın vefatını duyuran Ergin, derin üzüntüsünü takipçileriyle paylaşırken Gelinim Mutfakta programına da yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle veda ettiğini de açıklamıştı.
44 yaşındaki güzel sunucu Nursel Ergin hastalığa dair merak edilenleri sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınlarla açıklarken gözyaşları içinde kalmıştı."Önce rahim kanseri oldum, rahmimi aldılar. Sonra doktor gözüme baka baka 'Üçüncü evre metastaz yapmış bir meme kanseriyle karşılaştık'. Sonuç ortada" diyen Ergin sosyal medya hesabından bu süreçte yaşadıklarını paylaşmaya devam ediyor.
Kemoterapi aldığı dönemden paylaşımlar da yapan Nursel Ergin son olarak da önce tek tek dökülen saçlarını ardından da saçlarını kazıttığı anları paylaştı.
"Hepsi geçecek" diyen Nursel Ergin kendisine kanser hastalarından çok fazla mesaj geldiğini söyleyerek "Güç sizde güçlü olun" dedi. Öte yandan kanser tedavisi sürecini başarıyla atlatan ve "Öleceğimi düşündüm, bir daha asla hayat enerjimin olmayacağını düşündüm. Ama hayat çok güzel. Gerçekten çok güçlüymüşüm" diyen ünlü sunucunun ise şimdi yeni bir projeyle ekranlara dönme hazırlığında olduğu da öğrenildi.