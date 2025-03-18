Kanserle savaşı süren Nursel Ergin'i isyan ettirdiler: ''Kuş beyinliler, geri zekalılar''

"Hepsi geçecek" diyen Nursel Ergin kendisine kanser hastalarından çok fazla mesaj geldiğini söyleyerek "Güç sizde güçlü olun" dedi. Öte yandan kanser tedavisi sürecini başarıyla atlatan ve "Öleceğimi düşündüm, bir daha asla hayat enerjimin olmayacağını düşündüm. Ama hayat çok güzel. Gerçekten çok güçlüymüşüm" diyen ünlü sunucunun ise şimdi yeni bir projeyle ekranlara dönme hazırlığında olduğu da öğrenildi.