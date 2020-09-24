Kapadokya'yı mankenler bastı

25 Eylül 2020 Cuma akşamı gerçekleştirilecek Kapadokya Fashion Week öncesinde bu gezinin kendileri için büyük bir moral kazandırdığını söyleyen Nijeryalı manken İsiom Nwanolue, “İlk kez Kapadokya’ya geldim. İnanılmaz bir görüntü ile karşı karşıya kaldım. Müthiş bir atmosfer var burada. Bu güzellikleri kendi ülkemdeki insanların da görmesini istiyorum" diye konuştu. Özbekistanlı manken Hamora Cihanova da kısa sürede kaynaştıkları arkadaşları ile Kapadokya bölgesinin büyülü atmosferi ile daha da yakınlaştıklarını söyledi.