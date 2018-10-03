Kara Del Toro transparan elbisenin kurbanı oldu
Venom'ın galasına model Kara Del Toro ve tercih ettiği kıyafeti damga vurdu! Seksi model hem transparan hem derin göğüs dekoltesi hem de derin bacak yırtmacıyla tüm dikkatleri üzerine çekti
Venom'ın galasına model Kara Del Toro ve tercih ettiği kıyafeti damga vurdu! Seksi model hem transparan hem derin göğüs dekoltesi hem de derin bacak yırtmacıyla tüm dikkatleri üzerine çekti
Merakla beklenen çizgi roman uyarlaması Venom'ın dün akşam gerçekleşen prömiyerine katılan model Kara Del Toro, tüm bakışları üzerinde topladı
5 Ekim'de ülkemizde de gösterime girecek olan Venom filminin promiyeri Los Angeles'ta gerçekleşti.