  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 03 Ekim 2018 09:57

Kara Del Toro transparan elbisenin kurbanı oldu

Venom'ın galasına model Kara Del Toro ve tercih ettiği kıyafeti damga vurdu! Seksi model hem transparan hem derin göğüs dekoltesi hem de derin bacak yırtmacıyla tüm dikkatleri üzerine çekti

Kara Del Toro transparan elbisenin kurbanı oldu

Venom'ın galasına model Kara Del Toro ve tercih ettiği kıyafeti damga vurdu! Seksi model hem transparan hem derin göğüs dekoltesi hem de derin bacak yırtmacıyla tüm dikkatleri üzerine çekti

1/ 6
Kara Del Toro transparan elbisenin kurbanı oldu

Merakla beklenen çizgi roman uyarlaması Venom'ın dün akşam gerçekleşen prömiyerine katılan model Kara Del Toro, tüm bakışları üzerinde topladı

2/ 6
Kara Del Toro transparan elbisenin kurbanı oldu

5 Ekim'de ülkemizde de gösterime girecek olan Venom filminin promiyeri Los Angeles'ta gerçekleşti.

3/ 6
Kara Del Toro transparan elbisenin kurbanı oldu

Başrollerinde Tom Hardy, Michelle Williams, Marcella Bragio ve Woody Harrelson'ın rol aldığı filmin galasına ünlü yağdı.

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM