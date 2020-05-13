Kara Keough altı günlük bebeğini kaybetti
Oyuncu Kara Keough, corona virüs tehlikesinden korunmak için evde dünyaya getirdiği oğlunu, kucağına aldıktan altı gün sonra kaybetti.
Rol aldığı sinema filmleri ve TV şovlarıyla tanınan 31 yaşındaki oyuncu Kara KeoughBosworth, ikinci kez anne oldu.
Çift, corona virüs tehlikesi nedeniyle oğullarının evde doğmasına karar verdi. Kara Keough, bebeğini herhangi bir tıbbi yardım almadan evinde dünyaya getirdi. Fakat o sırada bazı beklenmedik olumsuz gelişmeler yaşandı.
6 gün sonra kaybettiMcCoy adı verilen minik bebek, doğum sırasında nadir olarak görülen, "omuz distosisi" sorunuyla karşılaştı. Beyne ciddi hasar veren bu durum da sadece altı gün sonra minik McCoy'un ölümüne neden oldu.