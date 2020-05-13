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  3. 13 Mayıs 2020 00:51

Kara Keough altı günlük bebeğini kaybetti

Oyuncu Kara Keough, corona virüs tehlikesinden korunmak için evde dünyaya getirdiği oğlunu, kucağına aldıktan altı gün sonra kaybetti.

Kara Keough altı günlük bebeğini kaybetti

Rol aldığı sinema filmleri ve TV şovlarıyla tanınan 31 yaşındaki oyuncu Kara KeoughBosworth, ikinci kez anne oldu.

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Kara Keough altı günlük bebeğini kaybetti

Çift, corona virüs tehlikesi nedeniyle oğullarının evde doğmasına karar verdi. Kara Keough, bebeğini herhangi bir tıbbi yardım almadan evinde dünyaya getirdi. Fakat o sırada bazı beklenmedik olumsuz gelişmeler yaşandı.

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Kara Keough altı günlük bebeğini kaybetti

6 gün sonra kaybettiMcCoy adı verilen minik bebek, doğum sırasında nadir olarak görülen, "omuz distosisi" sorunuyla karşılaştı. Beyne ciddi hasar veren bu durum da sadece altı gün sonra minik McCoy'un ölümüne neden oldu. 

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Kara Keough altı günlük bebeğini kaybetti

Bu olayın ardından, Kara Keough Bosworrth'un doğumuna yardımcı olan ebe, hemen acil yardım ekiplerini çağırdı.

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