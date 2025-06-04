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  4. Kara Melek'in Yasemin'i Sanem Çelik ekranlara geri dönüyor

Kara Melek'in Yasemin'i Sanem Çelik ekranlara geri dönüyor

90'lı yılların efsane televizyon dizisi Kara Melek'in güzeli Sanem Çelik, yepyeni bir diziyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Sanem Çelik Leyla Hali adlı dizide Melis Sezen ile birlikte rol alacak...

Kara Melek'in Yasemin'i Sanem Çelik ekranlara geri dönüyor - Resim: 1

90'lı yıllara damgasını vuran Kara Melek dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Sanem Çelik, uzun süre süren sessizliğina son vermeye hazırlanıyor. 

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Kara Melek'in Yasemin'i Sanem Çelik ekranlara geri dönüyor - Resim: 2

Artık 50 yaşında olan Sanem Çelik, uzun bir süre sonra sosyal medya hesabından paylaştığı yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekmişti. 

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Kara Melek'in Yasemin'i Sanem Çelik ekranlara geri dönüyor - Resim: 3

Sanem Çelik, gerçek rengini görmek istediği için boyatmadığı saçlarını kendisinin kestiğini açıklamıştı. 

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Kara Melek'in Yasemin'i Sanem Çelik ekranlara geri dönüyor - Resim: 4

Ancak Sanem Çelik'in sürprizi bununla da sınırlı kalmadı. 

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