Kara Melek'in Yasemin'i Sanem Çelik, ekranlara Melis Sezen ile birlikte geri döndü
Televizyon ekranlarına 1990'lı yıllara damgasını vuran efsane dizi Kara Melek'in güzeli Sanem Çelik, yepyeni bir diziyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Leyla Hali adlı dizide Melis Sezen ile birlikte rol alacak olan Sanem Çelik'in setten ilk karesi geldi.
90'lı yıllara damgasını vuran Kara Melek dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Sanem Çelik, uzun süre süren sessizliğine son vermeye hazırlanıyor.
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Artık 50 yaşında olan Sanem Çelik, uzun bir süre sonra sosyal medya hesabından paylaştığı yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
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Sanem Çelik, gerçek rengini görmek istediği için boyatmadığı saçlarını kendisinin kestiğini açıklamıştı.
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Ancak Sanem Çelik'in sürprizi bununla da sınırlı kalmadı.
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