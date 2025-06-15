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  4. Kara Melek'in Yasemin'i Sanem Çelik, ekranlara Melis Sezen ile birlikte geri döndü

Kara Melek'in Yasemin'i Sanem Çelik, ekranlara Melis Sezen ile birlikte geri döndü

Televizyon ekranlarına 1990'lı yıllara damgasını vuran efsane dizi Kara Melek'in güzeli Sanem Çelik, yepyeni bir diziyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Leyla Hali adlı dizide Melis Sezen ile birlikte rol alacak olan Sanem Çelik'in setten ilk karesi geldi.

Kara Melek'in Yasemin'i Sanem Çelik, ekranlara Melis Sezen ile birlikte geri döndü - Resim: 1

90'lı yıllara damgasını vuran Kara Melek dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Sanem Çelik, uzun süre süren sessizliğine son vermeye hazırlanıyor. 

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Kara Melek'in Yasemin'i Sanem Çelik, ekranlara Melis Sezen ile birlikte geri döndü - Resim: 2

Artık 50 yaşında olan Sanem Çelik, uzun bir süre sonra sosyal medya hesabından paylaştığı yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekmişti. 

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Kara Melek'in Yasemin'i Sanem Çelik, ekranlara Melis Sezen ile birlikte geri döndü - Resim: 3

Sanem Çelik, gerçek rengini görmek istediği için boyatmadığı saçlarını kendisinin kestiğini açıklamıştı. 

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Kara Melek'in Yasemin'i Sanem Çelik, ekranlara Melis Sezen ile birlikte geri döndü - Resim: 4

Ancak Sanem Çelik'in sürprizi bununla da sınırlı kalmadı. 

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