Kara Tahta dizisiyle ekranlara dönmüştü: Miray Daner 10 yaşındayken bakın hangi dizide oynamış
Şimdilerde TRT 1'de yayınlanmaya başlayacak olan Kara Tahta dizisinde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Miray Daner'in çocukken oynadığı diziden görüntüler ortaya çıktı.
Başarılı oyunculuk performansı ile göz dolduran Miray Daner, bu akşam TRT 1 ekranlarında ilk bölümü yayınlanacak olan Kara Takta dizisinde 'Irmak' karakterşne hayat verecek.
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Güzelliği ile de dikkat çeken ünlü oyuncu, bu dizide başrolü Furkan Andıç ile paylaşacak.
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Kendisini daha çok, Vatanım Sensin, Bir Litre Gözyaşı ve Medcezir dizilerinden tanıyoruz.
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23 yaşında olmasına rağmen şimdiye kadar hayatına birçok dizi ve film sığdırmış güzel oyuncunun yer aldığı diğer diziler arasında; 1 Kadın 1 Erkek, Bez Bebek, Papatyam, Zil Çalınca, Zil Çalınca Avı, Merhaba Hayat yer alıyor.
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