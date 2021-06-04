'Karabiberim' klibinde oynamıştı: İlknur Soydaş'tan yıllara meydan okuyan pozlar
90'lı yıllarda Serdar Ortaç’ın 'Karabiberim' şarkısının klibinde oynayan model İlknur Soydaş, süper minili pozları ile yıllara meydan okudu
90'lı yıllarda Serdar Ortaç’ın 'Karabiberim' şarkısının klibinde oynayan ve zeytin sahnesiyle adından söz ettiren model İlknur Soydaş sosyal medya pozlarıyla beğeni topladı. Soydaş süper mini şortuyla verdiği pozlarla yıllara meydan okudu.
'Karabiberim' şarkısının klibinde oynamasıyla akıllarda kalan İlknur Soydaş son haliyle merak edildi.
En son “Cam Kırıklıkları” dizisinde rol alan İlknur Soydaş'ın çıkışı Karabiberim klibiyle olmuştu. Popçunun, göbeğinden zeytin yediği sahne yıllarca konuşuldu. Bu klipte çok konuşulan Soydaş ardından 90'ların efsane dizisi ‘Unutabilsem'de Emrah'la rol aldı.
2002 yılında futbolcu Ozan Köprülü ile evlenen İlknur Soydaş, 2006 yılında boşandı. İş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra ekrandan elini ayağını çeken 44 yaşındaki İlknur Soydaş, merak konusu oldu. İlknur Soydaş yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.