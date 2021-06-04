'Karabiberim' klibinde oynamıştı: İlknur Soydaş'tan yıllara meydan okuyan pozlar

2002 yılında futbolcu Ozan Köprülü ile evlenen İlknur Soydaş, 2006 yılında boşandı. İş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra ekrandan elini ayağını çeken 44 yaşındaki İlknur Soydaş, merak konusu oldu. İlknur Soydaş yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.