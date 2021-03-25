Karabiberim'in esmer güzeli yıllar sonra ortaya çıktı
Serdar Ortaç'ın 90'lı yıllara damga vuran 'Karabiberim' şarkısının klibinde tanıdığımız İlknur Soydaş, son haliyle dikkat çekiyor.
'Karabiberim' şarkısının klibinde Serdar Ortaç'ın göbeğinden zeytin yediği esmer güzel İlknur Soydaş, iş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra oyunculuğa ara vermişti.
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2002 yılında futbolcu Ozan Köprülü ile evlenen İlknur Soydaş, 2006 yılında boşandı.
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İş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra ekrandan elini eteğini çeken 44 yaşındaki İlknur Soydaş da Instagram dünyasına adımını attı.
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İşte İlknur Soydaş'ın son hali...
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