Karaköy sokaklarında bir melek... Tüm gözler onun üzerindeydi!
Victoria's Secret meleği Alessandra Ambrosio, ödül törenine katılmak üzere İstanbul'a geldi. Ünlü modelin Karaköy sokaklarında dolaştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye, dünyanın dört bir yanından ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor.
Son olarak Harper's Bazaar'ın ilham veren kadınları onurlandırdığı 'Women of the Year 2025' törenine katılmak için Brezilyalı model Alessandra Ambrosio İstanbul'a geldi.
Karaköy sokaklarında dolaşan ünlü model, havalı yürüyüşüyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
Alessandra Ambrosio sosyal medya hesabından İstanbul'un eşsiz manzarasını paylaşmayı da ihmal etmedi.
