Karantinada evlenen Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu balayında
Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Nuri Alço, 11 yıldır birlikte olduğu Burcu Sezginoğlu ile bir ay önce nikah masasına oturmuştu. Nuri Alço ile eşi Burcu Sezginoğlu Alço nikahın ardından balayı için Marmaris'e geldi.
Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Nuri Alço, 11 yıldır birlikte olduğu Burcu Sezginoğlu ile bir ay önce nikah masasına oturmuştu. Nuri Alço ile eşi Burcu Sezginoğlu Alço nikahın ardından balayı için Marmaris'e geldi.
Koronavirüs salgını nedeniyle 5 aydır İstanbul'da evden çıkamadığını balayı için Marmaris'e geldiğini belirten Nuri Alço, "Uzun yıllardır Marmaris'e gelip gidiyorum, yaklaşık 5 aydır İstanbul'da evden çıkmıyordum sadece haftada bir gün ozon terapisi için çıkıyordum. Dostum Turgut Torunoğulları davet etti ben de geldim. Marmaris'i çok seviyorum. Yat limanı, Kale ve çevresi çok güzel" dedi.
'HERKES AYRILDI BİZ EVLENDİK' Alço, evliliği ile ilgili soruya ise "Herkes pandemi döneminde kavga edip ayrılıyor, biz evlenme kararı aldık. 'Yalnızlık nereye kadar' dedik, evlilik güzel bir şey şimdilik çok güzel gidiyor" diye konuştu.