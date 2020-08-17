Karantinada evlenen Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu balayında

'HERKES AYRILDI BİZ EVLENDİK' Alço, evliliği ile ilgili soruya ise "Herkes pandemi döneminde kavga edip ayrılıyor, biz evlenme kararı aldık. 'Yalnızlık nereye kadar' dedik, evlilik güzel bir şey şimdilik çok güzel gidiyor" diye konuştu.