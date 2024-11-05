Kardeniz Kılıç yazı bitiremedi

Geçen sezon Survivor All Star adasından duygusal bir veda eden Kardeniz "Gerçekten çok zor bir sezon. Elimden geleni yaptım. Takımıma köstek olmamaya çalıştım. Deneyimsizliğimin farkındaydım. 'All Star bu yıl gitmesin, giderse heba olur' diyenlere bir yanıtım var. Bugün yine bu takımla yarışacaksın deseler yine gelirim. İyi ki sizinle savaşmışım, takımımı çok seviyorum. Bu yıl beni buraya getirmeye layık gören, sözünü tutan Acun Bey'e teşekkür ediyorum. Tekrardan teşekkürler." demişti.