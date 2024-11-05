Kardeniz Kılıç yazı bitiremedi
Survivor All Star'ın eski yarışmacısı, sosyal medyanın güzel fenomenlerinden Kardeniz Kılıç, Türkiye'nin büyük bir kesmi soğuktan donarken, Ege ve Akdeniz sahillerinden yaptığı paylaşımlarla sonbaharda yazı geri getirdi.
TV8 ekranlarındaki Survivor All-Star'ın güzel yarışmacılarından sosyal medya fenomeni Kardeniz Kılıç, sonbaharda çıktığı yaz tatili ile tüm bakışları üzerine toplamayı başarmıştı.
Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yayınladığı Fethiye tatili pozlarıyla "yaz bitmedi ki" diyen Kardeniz Kılıç tatil paylaşımlarına devam ediyor.
Hatırlanacağı gibi 25 yaşındaki güzel fenomen Kardeniz Kılıç, Survivor Adası'na veda ettikten sonra sosyal medyaya hızlı bir geri dönüş yapmıştı.
Geçen sezon Survivor All Star adasından duygusal bir veda eden Kardeniz "Gerçekten çok zor bir sezon. Elimden geleni yaptım. Takımıma köstek olmamaya çalıştım. Deneyimsizliğimin farkındaydım. 'All Star bu yıl gitmesin, giderse heba olur' diyenlere bir yanıtım var. Bugün yine bu takımla yarışacaksın deseler yine gelirim. İyi ki sizinle savaşmışım, takımımı çok seviyorum. Bu yıl beni buraya getirmeye layık gören, sözünü tutan Acun Bey'e teşekkür ediyorum. Tekrardan teşekkürler." demişti.