Kardeşi ve eski kocası aşk mı yaşıyor? Emine Ün'den beklenen açıklama geldi

Ün'ün avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Öncelikle belirtmek gerekir ki, müvekkil Emine Ün ve eski eşi Tolga Mustafa Karakaş, herhangi bir üçüncü şahsın dahili olmaksızın, saygı ve hoşgörü çerçevesinde anlaşarak evliliklerini sonlandırmışlardır. Müvekkil, ailevi bir takım sebeplerle bir süredir iletişim içinde olmadığı kardeşi Mine Ün'ün özel hayatıyla ilgili bilgi sahibi olmadığı gibi, hiçbir ihtilaf içinde olmadığı eski eşi Tolga Mustafa Karakaş'ın özel hayatı hakkında da herhangi bir bilgiye sahip değildir."